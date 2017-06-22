19 июня специалисты Управления коммунального хозяйства совместно с представителями научного института BIOR проверили качество воды в городских водоёмах.

Сообщаем, что было проверено 12 мест купания на следующих озёрах:



- Ругельский котлован;

- Губище;

- Малые Стропы;

- Центральный пляж озера Большие Стропы;

- Стропу вилнис;

- Шуню;

- Плотичка;

- Зиргу;

- водоём на Эспланаде;

- Пороховка;

- Стропака;

- Большое Трийкарту.



Анализ взятых проб показал, что качество воды в указанных водоёмах соответствует требованиям нормативных актов и купаться в них можно без всяких опасений.