Правительство утвердило новые критерии, касающиеся собственности, которая может принадлежать малоимущим лицам. Это сделали, чтобы уменьшить различия между самоуправлениями и улучшить социальную помощь, сообщает Латвийское радио-4.

О главных нововведениях рассказала старший эксперт Департамента по методическому управлению и контролю Минблага Марута Павасаре.



«Сейчас правила устанавливают, что малоимущему лицу может принадлежать земельное владение, где находится его декларированное место жительства.



Дополнительно к этому малоимущие могут иметь, допустим, пастбище в деревне или какую-то другую землю, площадь которой не превышает 5 гектаров на семью.

А в отношении движимого имущества правила указывают, что такой семье может принадлежать не более одной единицы механического транспорта. Это значит: либо один автомобиль, либо один мотоцикл», — указала она.



«Однако у самоуправлений есть возможность установить более благоприятные правила для малоимущих семей. Например, многие самоуправления пожелали, что многодетным семьям, которые проживают в сельской местности, возможно, стоило бы позволить иметь или 2 автомобиля, или автомобиль и мотоцикл.

То есть на данный момент это зависит от самоуправлений», — добавила Павасаре.



Тенденции последнего времени таковы, что жители столицы реже обращаются за социальной помощью, заявил начальник рижской соцслужбы Эрвин Алкснис. Но самые уязвимые категории людей, получающих поддержку, – не сокращаются.