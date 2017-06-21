Сегодня, 21 июня, в Даугавпилсской думе прошло последнее заседание состава депутатов уже прошлого созыва.

Одним из основных решений, среди рассмотренных 31 вопроса, стало назначение руководителя Социальной службы.



Конкурс на вакантное место был объявлен еще в прошлом году. На должность в рамках конкурса претендовало несколько человек, в том числе, бывший мэр Даугавпилса - Жанна Кулакова и Нонна Якубовская, знающая структуру работы социальной сферы и опыт работы в данной отрасли. Правда, имея весьма компетентных претендентов, конкурсная комиссия думы завершила его без результата, назначив исполняющей обязанности руководителя Ливию Дрозде. К выполнению обязанностей она приступила 1 июля прошлого года. Повторный конкурс дума так больше и не объявила.



Сегодня, спустя год, на своем последнем заседании депутаты вне конкурса назначили Ливию Дрозде руководителем Социальной службы.



Напомним, это уже не первое назначение вне конкурса, утвержденное руководством думы уходящего состава после завершения выборов. 13 июня на должность члена правления Даугавпилсского аэропорта был назначен Н.Ефимов.



Для Даугавпилсской думы под руководством Я.Лачплесиса назначения вне конкурса - явление обычное. За последние 4 года в городе ни раз разгорался скандал с необоснованными назначениями без объявления конкурсов. Подобная "работа" привела к тому, что административный штат при руководстве Я.Лачплесиса за последние годы существенно разросся.