В среду, то есть в самый длинный день в году, в Латвии ожидаются кратковременные осадки, местами — грозы, град, порывистый ветер, предупреждают синоптики.

Порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, но во время ливня местами в центральных и восточных районах страны, в особенности на юго-востоке, при сильном ветре возможны также разрушения.



Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило оранжевый уровень. Это означает, что погодные условия могут стать причиной разрушений и ущерба.





Температура воздуха от +15 до +19 градусов.