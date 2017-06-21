Праздник Лиго - это не только костры, шашлыки и традиционные блюда и напитки, это еще и ежегодные пожары. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, именно на Лиго и Янову ночь чаще всего горят дачные домики, хозпостройки, навесы, перетопленные бани.

В этом году ночь Лиго, по прогнозам синоптиков, обойдется без дождя, а это значит, что и вероятность пожаров возрастает. В прошлом году на Лиго в пожарах пострадали 3 человека. Спасать приходилось и тонущих людей, отмечающих праздники у водоемов. Удалось спасти пятерых, еще четверо утонули.



ГПСС призывает жителей, отмечающих Лиго, быть предельно осторожными и внимательными: не разжигать костры в небезопасных местах, не оставлять огонь без присмотра, не бросать в костры бытовые отходы, упаковки и пластиковые бутылки, а также покрышки (все то, что при горении производит едкий черный дым, которым можно отравиться). Также спасатели не рекомендуют подпускать близко к грилю и мангалам детей. Отдыхая у водоема, не стоит идти купаться в состоянии алкогольного опьянения.



Если все же произошло несчастье, вам или вашим близким грозит опасность, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру телефона 112.