На котловане в Ругелях 17 июня открылся второй сезон в вейк-парке. Айгар и Дарья Солданы, построившие вейк-станцию, в прошлом году, рассказали, что отрылись бы раньше, но подвела погода. Из-за слишком высокого уровня воды на котловане пришлось ждать благоприятных условий.

Прошлое лето ребята оценивают позитивно. Было много людей, которым было интересно попробовать что-то новое. «Многих зацепило, образовался постоянный круг людей, которые приходили регулярно. Около 10 человек с завидным постоянством катались на доске, - рассказывает Айгар, - Прошлый год мы отработали на генераторе. В этом году удалось выиграть проект «Импульс», подвели электричество, теперь будет легче».



Вейкбординг в принципе мало зависит от погоды. Если вода чуть холоднее, то можно надеть гидрокостюм. Это активный вид отдыха, который позволяет много экперементировать. К примеру, в прошлом году, были поведены ночные заезды, рассказал Айгар: «Ребята, которые давно катаются, предложили провести ночные катания. Мы продумали варианты, создали подсветку, на жилетах использовали светоотражающие элементы, провели маркировку и провели. Было много адреналина. Несмотря на всю подсветку, всё равно – это ночь, на доске катишь почти вслепую, на ощупь.



Ребята с Марупе много экспериментируют. Зимой они выпиливают различные фигуры, катаются по льду. Есть переносные лебедки, можно устраивать шоу на каналах».

Даша привела ещё один пример: «Когда в Москве после сильного дождя улицы подтопило, то просто к машине прицепили и катались на доске, таким образом, каждый придумывает, что может».



Длинна трассы в Ругелях – 240 метров, одна из самых длинных в Латвии. Вейк-парки становятся всё популярнее. Пару лет назад Дарья проводила исследование на эту тему и, их было очень много. Ежегодно открывается около пяти парков по всей Латвии.



Для новичков Даша и Айгар советуют в первую очередь не надо бороться с фалом, лучше его отпустить, потом его к вам подтянут. Второй момент – держать центр тяжести над доской, а не оттягивать зад назад, но, как правило, после 2-3 прокатов с падениями человек находит оптимальное для себя положение тела.



В связи с открытием сезона была возможность для всех желающих прокатиться бесплатно. Все добровольцы катались в первый раз. Илья позвали друзья: «Сначала только упал, не так ногу повел, а так классно. Сразу стало получаться, наверно надо будет еще попробовать».



У Даниэля не всё складывалось удачно: «Не получилось технику понять, воды нахлебался, но всё равно очень интересно. Надо прокатиться несколько раз, чтобы разобраться. Со стороны кажется легко, но на самом деле не всё так просто».



Антон после череды падений, освоился на трассе и под конец свободно заходил на разворот: «Очень давно хотел попробовать, видел в фильмах, казалось, что всё просто, но вначале складывалось, не просто только падал. Казалось. Что так только и будет, но один раз удержался и пошло».