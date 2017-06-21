Вторая половина недели ожидается умеренно теплой, временам пройдут дожди. Однако непосредственно в день Лиго и Янову ночь осадков не обещают. Лишь только в Курземе утром 24 июня прогнозируется их вероятность.

Как сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, будет довольно прохладно. Ночью температура воздуха может опуститься до +5…+10 градусов, на побережье будет на несколько градусов выше. А днем будет не теплее +17…+22 градусов.