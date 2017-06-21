В школе дизайна и искусств «Saules» прошла защита дипломов. Cвои квалификационные работы презентовали 27 выпускников. Они стали профессионалами в четырех областях: дизайн визуальной рекламы, интерьера, одежды и фотодизайн.

Некоторые дипломные работы – это уже готовая рекламная кампания. Например, Гуна Ленша создала презентационные материалы для собора Мартина Лютера – от страницы в интернете до сувениров в едином стиле. Виталий Михненок разработал линию футболок и сумок по мотивам творчества Энди Уорхолла. Чем не готовая идея для любого городского музея! Карина Николаева придумала сувениры для Рижского зоопарка. Украшения, игры, молодежный ежедневник и даже передвижной киоск для продажи сувениров создали юные дизайнеры. Будет ли востребован их творческий потенциал в Даугавпилсе? Ингуна Кокина, директор школы дизайна и искусств «Saules», заметила, что сейчас много внимания уделяется практике. Проявив себя в различных фирмах и на предприятиях, выпускники получают постоянную работу.

Талантливые работы конкурсная комиссия увидела на фотовыставке и на показе созданных начинающими специалистами моделей одежды. Кстати, работы наших студентов уже оценили на разных престижных конкурсах. Например, Кате Строжа в прошлом году получила серебряную медаль на конкурсы юных мастеров Европы «Euro Stills». Ей бы хотелось, чтобы жители Даугавпилса одевались ярче и смелее, чтобы оригинальные модели можно было увидеть не только на подиуме, но и на улицах города.

Школа «Saules» с 1 сентября становится центром профессиональной компетенции в регионе. Это дает учебному заведению новые возможности для развития. В этом году планируется начать и проект реконструкции зданий школы. В итоге в центре города появится оригинальный архитектурный комплекс, органично вписанный в историческую среду.