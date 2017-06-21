Вот уже шесть лет в Сейме Латвии обсуждается законопроект о введении статуса участника Второй мировой войны. Пока он не прошел даже второе чтение. Член комиссии по правам человека и общественным делам Борис Цилевич объяснил причины столь долгих проволочек.
Он считает, что главная проблема заключается в том, что этот статус может предоставляться только гражданам Латвийской Республики, более того — только тем лицам, которые являлись гражданами по состоянию на 1940 год. Даже те участники войны, которые натурализовались впоследствии, на этот статус претендовать не могут. То есть люди которые воевали на территории Латвии и позднее получили ее гражданство, всю жизнь здесь прожили — тем не менее, этот статус получить не могут.
И это проблема юридическая, поскольку закон противоречит принципу равноправия всех граждан. Сегодня в латвийском законодательстве нет норм, которые вводили бы какие-то различия в правах между гражданами по рождению и натурализовавшимися. А этот закон такое различие вводит.
Но важнее даже суть! Ведь если мы действительно хотим достичь примирения спустя многие десятилетия после войны, в этот процесс должно быть вовлечено как можно больше людей. А так получается, что огромное число людей, которые действительно являются участниками войны, которые здесь весь тот ад прошли, даже вот этого чисто формального статуса получить не смогут. Поэтому просто изначально заявленная цель — примирение — становится недостижимой
И это проблема юридическая, поскольку закон противоречит принципу равноправия всех граждан. Сегодня в латвийском законодательстве нет норм, которые вводили бы какие-то различия в правах между гражданами по рождению и натурализовавшимися. А этот закон такое различие вводит.
Но важнее даже суть! Ведь если мы действительно хотим достичь примирения спустя многие десятилетия после войны, в этот процесс должно быть вовлечено как можно больше людей. А так получается, что огромное число людей, которые действительно являются участниками войны, которые здесь весь тот ад прошли, даже вот этого чисто формального статуса получить не смогут. Поэтому просто изначально заявленная цель — примирение — становится недостижимой
Возможно, я не всё понял, но получается так, что и люди воевавшие против фашизма в рядах анти-гитлеровской коалиции и фашистские холуи, деятельность которых осуждена военным трибуналом в Гааге, смогут получить общий для них статус - "Участник Второй Мировой Войны".
Ну ни хрена себе, какой танец обозначается.
Я вовсе не склонен "оценивать" деятельность и одних и других, - но если такой статус всё же введут, да солдаты павшие в борьбе с фашизмом, в гробах перевернуться.
Возможно, я не всё понял, но получается так, что и люди воевавшие против фашизма в рядах анти-гитлеровской коалиции и фашистские холуи, деятельность которых осуждена военным трибуналом в Гааге, смогут получить общий для них статус - "Участник Второй Мировой Войны".
Ну ни хрена себе, какой танец обозначается.
Я вовсе не склонен "оценивать" деятельность и одних и других, - но если такой статус всё же введут, да солдаты павшие в борьбе с фашизмом, в гробах перевернуться.
Кому нужна твоя "восторженность" и твои громкие слова? Ты бы гнидёнышь пи*длявый, хотя бы булку хлеба им принёс, за лекарствами сбегал или копейку какую на жизнь дал. От твоих слов у них не появляются лекарства, еда и одежда, - вот млять выросло поколение, хлебом не корми, дай лозунги по гавкать, а совести и понимания при этом, полный нуль.
Терпеть вас суки пи*длявые не могу, гнида большевистская.