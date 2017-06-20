Как и сообщали метеорологи, на Даугавпилс надвигается ураган. Ожидается шквальный ветер до 20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Ожидается сильная гроза, возможен град.



Пару часов назад сильный дождь прошел в Добеле, где за короткое время выпало 15,5 мм осадков. Аналогичный ливень прошел и в Елгаве. За два последних часа в Земгале зарегистрировано более 250 ударов молнии.



Жителям города рекомендуется сохранять придельную внимательность при передвижении по улице и без надобности при урагане не выходить из дома.