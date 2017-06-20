В первом квартале текущего года в Латвии насчитывалось 15,7 тысячи вакансий, что на 13,6% или на 1,9 тысячи мест больше, чем годом ранее. Самый большой спрос на рабочие руки в обрабатывающей промышленности, отрасли госуправления и обороны, также остро не хватает продавцов, автослесарей и водителей, свидетельствует обобщенная информация Центрального статистического управления (ЦСУ).

Количество занятых рабочих мест в первом квартале 2017 года увеличилось на 0,5%, до 880,2 тысячи.



За год — по сравнению с началом 2016 года — количество занятых рабочих мест больше всего увеличилось в ИТ-секторе и сфере коммуникаций — на на 7,5% до 31,7 тысячи, в строительстве — на 3,2% до 52 тысяч, в здравоохранении и отрасли опеки — на 2,1% до 65,4 тысячи.



Латвийские бизнесмены стали ввозить работников из Украины. А все потому, что несмотря на обилие вакансий, работать на этих местах некому. Предприниматели хотят зарабатывать больше, а тратиться на сотрудников меньше, что в принципе естественно. Латвийцы же не хотят выполнять тяжелую работу за "копейки". Отсюда и противоречивая ситуация с занятостью в Латвии: вакансии есть, безработных - масса, а работать некому. В Латгалии проблема маленьких зарплат стоит особенно остро. Заработная плата здесь в разы меньше, чем в столице и других регионах. Ввиду этого, более соблазнительными для местного населения выглядят вакансии за границей, где наших соотечественников принимают на тяжелую физическую работу, но платят за нее больше, чем в Латвии. Отток рабочей силы из страны немного уменьшился, но совсем не остановился.