С 12 по 17 июня в Университете Освего и Университет Лиги плюща в Нью-Йорке (США) проходил ежегодный международный конкурс GENIUS Olympiad. При поддержке реализуемого Государственным Центром содержания образования проекта "Реализация мероприятий национального и международного масштаба для развития талантов воспитанников" в этом году на конкурсе наш город представляли ученицы Даугавпилсской 13-ой средней школы: Элина Липска, Алина Габдрахманова и Диана Габдрахманова.

Работа школьниц "Получение наноструктур ZnO и ZnO/Ag, их антибактериальные свойства" (руководитель работы Юрий Костюкевич) была высоко оценена - ей присудили золотую награду. Работа юных даугавпилчанок была включена в категорию "Наука", в которую в этом году была подана в целом 761 работа, из которых были отобраны 338 финалистов.



Достижения воспитанниц прокомментировала директор 13-ой средней школы Анджела Скутеле: "Это достижение и признание не только школы и наших педагогов, но и Даугавпилса и Латвии. Мы очень гордимся нашими учителями Валентиной Титок и Юрием Костюкевичем, которые в достижение результата вложили много усилий. Мы благодарны и сотрудникам Даугавпилсского университета Инесе Зугицкой, Андрею Огурцову, Марине Красовской.".