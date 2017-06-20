Латвия уже стала участницей «клуба богатых стран» — Организации экономического развития и сотрудничества (OECD, ОЭСР). В отличие от более благополучных государств, ей приходится сталкиваться с дополнительными вызовами, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» экономист Янис Почс. Так, в сфере борьбы с безработицей поджидает новый подводный камень: нужно уже сейчас думать, что делать с массой людей, которым в будущем не окажется места на рынке труда.

«Хотя это уже проблема не только Латвии, но и многих евросоюзных государств. Вот пример, по телевизору показывали: открыли животноводческий комплекс с крупным рогатым скотом, инвестиции в эту ферму составили 2,5 млн евро – значит, будет молоко у государства. Но! Рабочих мест создано... семь. Посчитайте, сколько инвестиций требуется сегодня в сельском хозяйстве, чтобы создать одно рабочее место.



Мы идем по пути развития технологического прогресса – и нам моментально становится не нужна живая рабочая сила. Автоматизация, технологии идут вперед. И если раньше в нашем институте на одного научного сотрудника приходилось 7-8 лаборантов, то в последние годы моей работы там, в 2012-13-м, всю работу выполняли уже компьютеры».



Та же картина на Добельском хлебозаводе, прозвучало в передаче: огромные пустые залы, оператор где-то сидит за компьютером и управляет производственными процессами. Тенденция, которая набирает силу во всем мире, явственно проявилась и в Латвии.



«И у нас ситуация в данный момент такова. Среди безработных можно выделить группы: те, кто неспособны работать; просто лентяи – таких у нас тоже хватает,чего скрывать; и те, кто еще не получил соответствующее, требуемое рынком труда образование», - говорит Почс. Государству поэтому нужно работать со всеми этими группами, стремиться вывести их на рынок труда.