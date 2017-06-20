Комитет Кабинета министров вчера одобрил разработанные Министерством экономики поправки к правилам о видах торговли, подлежащих согласованию с самоуправлением, и о порядке организации торговли, призванные уменьшить теневую экономику в торговле сельскохозяйственными и продовольственными товарами на рынках и в уличной торговле.

Поправки призваны способствовать тому, чтобы покупателям и контролирующим органам была доступна информация об источнике происхождения сельхозпродукции. Кроме того, должен быть пересмотрен и расширен круг обязанностей и ответственность управляющего рынком и организатора торговли, укреплено их сотрудничество с самоуправлением, учреждениями надзора и контроля, уточнена компетенция последних.





Согласно поправкам, самоуправление обязано обеспечить участникам торговли выдачу справок о происхождении собственноручно выращенных свежих фруктов, овощей, ягод и мяса собственного производства.



Минэкономики считает, что это регулирование положительно повлияет на добросовестных торговцев, так как укрепит борьбу с теневой экономикой.



В рамках рабочей группы был поднят также вопрос о концептуальном пересмотре правового регулирования уличной торговли, где систематически констатируются нарушения, что создает условия для нечестной конкуренции.