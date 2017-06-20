На Лиго, с 22 по 25 июня, по всей Латвии будут изменения в движении региональных автобусов. Представитель Дирекции автотранспорта Янис Лагздонс указал, что будут как изменения в расписании утренних рейсов, так и дополнительные рейсы вечером, сообщает Латвийское радио-4.

В связи с Лиго будут изменения на примерно 500 маршрутах региональных направлений. Поскольку пятница, обычно рабочий день, будет выходным, многие рейсы, которые предназначены, чтобы везти пассажиров на рабочие места для посещения государственных заведений и т. д. будут отменены. Те рейсы, которые в пятницу вечером везли пассажиров из больших городов, перенесут на четверг, 22 июня», — указал он.



«Но и также из-за того, что многие поедут праздновать Лиго в сельскую местность, а потом обратно, будут дополнительные рейсы 23 и 25 июня», — добавил Лагздонс.