18 июня около 18.15 патрульный экипаж полиции задержал в Даугавпилсе очередного лихача.

Осуществляя патрулирование местных дорог, полицейские обратили внимание на машину, которая ехала со скоростью вдвое превышающую разрешенную. Транспортное средство было задержано, проведена проверка документов. Водитель Honda - мужчина 1991 г.р. ехал со скоростью 114 км.ч. в месте, где скорость ограничена до 50 км.ч. Вел машину он без водительских прав. Не было у машины и обязательного страхового полиса, годного техосмотра, а номера машины не совпадали с указанными в регистраицонном удостоверении транспортного средства.



За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в размере от 360 до 460 евро, лишение водительских прав на пол года.



