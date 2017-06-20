В Даугавпилс прибыли молодые люди из Португалии, Польши, Финляндии, Словении и Латвии, чтобы вместе отпраздновать Янов день. Визит по обмену молодёжью организован в рамках программы Erasmus +.

В Даугавпилсе партнёром по проекту является Даугавпилсский союз молодёжи. Будучи в нашем городе, они проедут по Даугаве на плоту и познакомятся с народными традициями празднования дня солнцестояния. 22 июня на ул. Ригас они создадут праздничные декорации.



Во время визита в гордуму Даугавпилса молодые люди интересовались критериями поддержки национальных инициатив, а также проблемами миграции молодёжи.