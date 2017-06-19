В конце минувшей недели даугавпилчанин Константин Цалко стал первым латвийцем, который принял участие в старейшей в мире гонке, которая с 1923 года проходит во Франции - Le Mans 24 Hours race.

Константин включен в состав команды ARC Bratislava. Гонщик выступал в классе LMP2 на прототипе Ligier JS P217 вместе с еще двумя пилотами: Мирославом Конопкой и Риком Брегером. Гонщики через 24 часа достигли финиша, сделав 314 кругов. Как рассказал К. Цалко, "Начало было очень сложным. Машину мучали технические проблемы и в первые часы в боксах было проведено много времени. Уже тогда стало ясно, что бороться будем не за хороший результат, но никому и в голову не пришло сдаваться".



"Первые круги я сделал под вечер, а ночью в кокпите прототипа провел 4 часа. Я допустил ошибку, разогнавшись до скорости 270 км/ч. и вылетел с трассы. Но все закончилось удачно, без существенных повреждений машины. Тяжелыми были последние круги, потому что на улице была жара и у меня кончилась питьевая вода. Бессонная ночь тоже добавила усталости."



Команда, в которой выступал Даугавпилсский гонщик финишировала 20-ой, на 52 круга после лидера гонки. Константин подчеркнул, что главной целью было - достичь финиша. Хороший результат был бы бонусом. "Отрадно, что после таких значительных проблем в авто, мы смогли показать конкурентоспособное время кругов. - Le Mans - это неоценимый опыт и очень требовательная как физически, так и психологически, гонка. Хочу поблагодарить ARC Bratislava за предоставленную возможность, а также моим родителям и всем, кто долгое время меня поддерживал, чтобы я мог стартовать в Le Mans. Это только первый шаг на новой дороге и надеюсь, что через год смогу сюда вернуться", - сказал К. Цалко.



Выиграла гонку команда Porsche LMP1.