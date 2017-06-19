В субботу 17 июня на треке стадиона «Локомотив» состоялась ответная гонка против клуба «Полония» из Пилы в рамках первой польской NICE лиги.

Эта гонка являлась во многом определяющей в борьбе за play-off чемпионата. Перед началом гонки оба соперника были настроены на серьезную борьбу, гости планировали получить как минимум бонус по сумме двух встреч, нашу же команду устраивала только победа с преимуществом минимум в 9 очков.



Первый заезд в гонке оказался за гонщиками «Полонии», весь заезд Максим вел борьбу с Норбертом Костюхом, но на финише первым был соперник, Евгений Костыгов ошибся и выехал на наружу, где закопался и остался в итоге на последнем месте. Второй заезд бесспорно остался за юниорской парой «Локомотива», к слову сказать, юниоры Пилы в этот вечер были не конкурентами нашим молодым гонщикам. Третий заезд выиграл Кястас Пуоджукс, Томас Йонассон приехал на третьей позиции. Томас сказал, что чуть не попал в настройки в первом выезде, сделал некоторые изменения и дальше не проиграл ни одного заезда сопернику. В этот день самими запоминающимися заездами были те, в которых принимали участие наши юниоры. В шестом заезде Михаилов обогнал Адриана Цифера, а в восьмом Курмис обогнал Брэди Курца. Преимущество «Локомотива» росло в каждом заезде, лишь в двенадцатом заезде была зафиксирована первая ничья, в которой Костюх, сильнейший гонщик гостей в этот день, привез пару Михаилов - Пуоджукс. После 13-и заездов счет был 55:23. «Локомотив» выполнил план на гонку, поэтому в номинированных заездах было решено выпустить юниоров. И если в четырнадцатом пара Пуоджукс - Костыгов проиграла заезд в чистую 1:5, то в пятнадцатом заезде Олег Михаилов смог побороться с сильнейшими гонщиками соперников и привезти 2 очка, обогнав Адриана Цифера. Финальный счет в гонке 58:32, что позволило нашей команде подняться на первую строчку в общем зачете чемпионата. Гонка показала, что команда на хорошем ходу и способна бороться за самые высокие цели.



Как отметили все участники гонки, трек был подготовлен идеально, был практически ровным до конца соревнований и работал по всей ширине. Это еще раз доказывает то, что местные специалисты должным образом выполняют работу и если не вмешиваться в процесс подготовки трека, как это было со стороны организаторов мировой серии Гран-При и некоторых комиссаров трека в польской лиге, дорожка будет подготовлена идеально.



После гонки тренер Николай Кокин не скрывал радости, отметил, что трек был подготовлен идеально, поэтому все получилось. Отметил рост наших юниоров и езду Евгения Костыгова на взрослом номере. Евгений Костыгов так же целом остался доволен своим выступлением, гонка в Быдгоще у него откровенно не задалась, здесь получилось все намного лучше. Менеджер гостей не скрывал разочарования, команд рассчитывала побороться как минимум за бонус, а в результате разгромное поражение.



22 июня состоится матч лидеров: наша команда проведет перенесенную гонку в Тарнуве, а уже 25 июня в 16:00 на рижской трассе в Бикерниеках состоится отборочная гонка в рамках командного кубка мира по спидвею.



Lokomotiv Daugavpils - 58

9. Maksims Bogdanovs - 11 (2,3,3,3,-)

10. Jevgeņijs Kostigovs - 7+2 (0,2*,2*,3,0)

11. Ķasts Puodžuks - 9 (3,1,3,1,1)

12. Tomas H. Jonasson - 8+2 (1,3,2*,2*)

13. Timo Lahti - 11+1 (3,3,3,2*,-)

14. Olegs Mihailovs - 7+1 (2*,1,2,2)

15. Dāvis Kurmis - 5 (3,1,1,0)



Euro Finannce Polonia Piła - 32

1. Norbert Kościuch - 14 (3,2,2,1,3,3)

2. Wadim Tarasienko - 1 (1,0,-,0)

3. Adrian Cyfer - 7 (2,0,1,-,3,1)

4. Brady Kurtz - 5+1 (0,2,0,0,1,2*)

5. Tomasz Gapiński - 4 (2,1,1,0,-)

6. Kacper Grzegorczyk - 0 (0,сх,сх)

7. Adrian Woźniak - 1 (1,0,0)



Ход гонки:

1. (70,25) Kościuch, Bogdanovs, Tarasienko, Kostigovs 2:4

2. (70,14) Kurmis, Mihailovs, Woźniak, Grzegorczyk 5:1 (7:5)

3. (70,08) Puodžuks, Cyfer, Jonasson, Kurtz 4:2 (11:7)

4. (70,28) Lahti, Gapiński, Kurmis, Woźniak 4:2 (15:9)

5. (70,11) Jonasson, Kościuch, Puodžuks, Tarasienko 4:2 (19:11)

6. (69,81) Lahti, Kurtz, Mihailovs, Cyfer 4:2 (23:13)

7. (70,22) Bogdanovs, Kostigovs, Gapiński, Grzegorczyk (сх4) 5:1 (28:14)

8. (69,96) Lahti, Kościuch, Kurmis, Kurtz 4:2 (32:16)

9. (69,77) Bogdanovs, Kostigovs, Cyfer, Kurtz 5:1 (37:17)

10. (70,42) Puodžuks, Jonasson, Gapiński, Woźniak 5:1 (42:18)

11. (70,19) Kostigovs, Lahti, Kościuch, Tarasienko 5:1 (47:19)

12. (69,69) Kościuch, Mihailovs, Puodžuks, Grzegorczyk (сх4) 3:3 (50:22)

13. (69,68) Bogdanovs, Jonasson, Kurtz, Gapiński 5:1 (55:23)

14. (70,12) Cyfer, Kurtz, Puodžuks, Kostigovs 1:5 (56:28)

15. (69,19) Kościuch, Mihailovs, Cyfer, Kurmis 2:4 (58:32)