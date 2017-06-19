В субботу вечером в Латгалии в дорожно-транспортном происшествии погибла 19-летняя девушка. Инцидент произошел в Вилянском крае.

ДТП случилось 17 июня в 22:03 в местечке Орницанос Вилянской волости (Вилянский край). Автомобиль Audi A6 вылетел с дороги и врезался в дерево.



На месте аварии погибла водитель автомобиля — 19-летняя девушка. Две пассажирки "Ауди" доставлены в больницу: у 25-летней девушки сломаны обе ноги, а 17-летняя девушка получила травму спины. На место аварии помимо "скорой" прибыли и спасатели.