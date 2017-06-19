В среду утром, 21 июня наступит день летнего солнцестояния, поэтому среда станет самым длинным световым днем года. Соответственно, ночь со вторника, 20 июня, на среду станет самой короткой.

По данным солнечного калькулятора Национального управления океанических и атмосферных исследований США, продолжительность светового дня в Риге 21 июня составит 17 часов 52 минуты и 19 секунд. В Латвии продолжительность светового дня будет колебаться от 17 часов и 32 минут в Даугавпилсском крае до 18 часов и 12 минут на севере Руйенского края.



Продолжительность самой короткой ночи года в Риге составит 6 часов и 8 минут, а в других местах Латвии – от 5 часов и 48 минут.





Летнее солнцестояние выпадет на 7.24 утра 21 июня. В это время солнце в Северном полушарии будет находится на максимальном отдалении от небесного экватора.