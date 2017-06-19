В поиске пропавших людей полиции уже несколько лет помогает благотворительное общество Bezvēsts.lv. Волонтерское движение растет и развивается. Людей ищут с помощью собак, большую территорию осматривают с параплана — а также собираются купить тепловизор, чтобы в лесу обнаружить человека было проще, сообщает Latvijas Radio.

Bezvēsts.lv организовали более семи лет назад — и с тех пор добровольцы помогли найти около 600 пропавших.



Лайла Скроделе в волонтерской организации состоит шестой год. Она указала: началось лето — в это время люди пропадают чаще.



«Это особенно относится к пожилым.

Летом старики, пенсионеры активизируются с заботой о своем огороде. Это место, куда тебе надо ехать, от которого надо опять попасть домой. И допустим, что не пришел последний автобус, на котором он планировал ехать домой. Человек попадает в такую нестандартную ситуацию, он больше не знает, как себя вести. Он впадает в отчаяние, в панику. Он забыл мобильный телефон, или мобильный телефон разрядился. Он пытается идти куда-то в направлении дома», — указала Скроделе.



Она добавила: надо надеть яркую одежду, поскольку так человека проще будет заметить — в том числе и с параплана, пилот которого также участвует в поисках.



«Чтобы летом пропадало меньше людей, отправляясь в лес, надо надевать яркую одежду. Важно также заранее подстраховаться, взять с собой воду, богатую калориями еду и лекарства, чтобы, если потеряетесь, было бы легче дождаться помощи»,

— указала она.



«Родителям стоит пояснить и указать на конкретные вещи, которые ребенок должен соблюдать. Это также относится и к старикам. Нам с ними надо предварительно говорить и привести к пониманию, что и как им надо взять с собой. Время от времени надо проверять, заряжен ли у него телефон, и взял ли он телефон с собой. Полиэтиленовый мешок может пригодиться в дождь. Защитное средство от всяких мошек. Обязательно лекарства, которые человек использует каждый день, которые ему понадобятся», — добавила представитель организации.



Сама Лайла — глава группы кинологов.



Она рассказала, что собаки хорошо обучены, подготовлены для разных ситуаций — и могут найти почти любого пропавшего.

«В данный момент у нас в организации есть собаки, которые «специализируются» — они способны найти мертвого человека, есть спасатели на воде, которые могут найти, просто перемещаясь на лодке, утонувшего человека. Работаем с классическим следом и main trailing — коридором запахов. Плюс очень большой, особенно если мы ищем в лесу. Один пес заменяет 8-16 человек. Он со своим носом, своими лапами нам очень нужен», — указала Скроделе.



Иногда, по ее словам, пропавшего близкого человека можно найти, не выходя из дома.



Есть несколько организаций, например, больницы и приюты, которые можно обзвонить — нередко потерявшийся оказывается там.

«У нас есть руководство на домашней странице, и ему стоит следовать. Конечно, если человек беспокоится, ему дискомфортно, возможно, он не может сразу, объективно реагировать и делать какие-то логичные шаги. Поэтому у нас есть человек, который сидит на линии, тоже на добровольных началах работает. И он поможет больше как-то скоординировать свои идеи, мысли и действия, и иногда только с помощью телефона найти пропавшего», — добавила Скроделе.



Сигита Пилдава, представитель Госполиции, рассказала: волонтеры в своей сфере очень профессиональны, и ведомство уже несколько лет работает с ними в поисках людей. По словам Пилдавы, сотрудничество продолжится.



В прошлом году группа активистов из Даугавпилса решила основать региональный филиал организации Bezvests.lv. «Так как это второй по величине город и пропажи в этом регионе тоже фиксируются нередко, то есть мы берём Латгальский регион и прилегающий к Латгалии Земгале. Вот и решили, что мы будем тоже обосновываться здесь, тем более, что отклик из Даугавпилса тоже был. И на данный момент у нас 17 активных членов организации», — рассказал Эрик Черкасов, глава филиала.



«Процентов, наверное, 80-85 – неживых [находим]. Видите, к нам как правило обращаются люди, когда проходит какое-то время и уже поздно. Я общаюсь с некоторыми людьми, которые ищут людей, своих детей по 10-15 лет. Их состояние меня пугает, потому что они постоянно об этом думают: «Что произошло, как это могло случиться?». И, когда мы находим, то понятно, что человек может похоронить своего близкого и забыть об этом», - отметил основатель движения Александр Фаминский.



Широкая общественность обычно узнает о чрезвычайных ситуациях – например, человек ушел в лес за грибами и не вернулся. Но в реальности в розыске постоянно находится довольно много людей.

