По данным Латвийской ассоциации плодоводов, этот год в стране не будет особенно урожайным. В некоторых садах померзли цветущие вишня, слива и клубника, урожай яблок может быть вполовину меньше. В Латгалии ситуация немного лучше — там, когда пришли заморозки и снег, плодовые деревья еще не цвели, сообщает Latvijas Radio.

Дмитрий Павлов, владелец расположенного под Резекне крестьянского хозяйства Ķirši, признал — пока можно сказать, что урожай будет средним. В данный момент надо следить, чтобы в сад не пришла болезнь.



По словам Павлова, в этом году яблони начали цвести позже. Погода была ветреной и дождливой, каждый сорт давал цветы в свое время — и сад не был таким красивым, как обычно весной. В Ķirši яблоки выращивают на 15 Га, груши — на двух, есть и немного вишен.



«В прошлом году у меня был рекордный урожай, в этом не могу жаловаться, урожай будет. Смотрел в интернете, какие болезни, мы опрыскиваем уже. Будет нормально», — уверен Павлов.



В Латгале весна была более «бережной», чем в некоторых районах Курземе и Земгале, где во время цветения были заморозки и даже снег. В некоторых садах пострадало 50-70% яблоневого цвета. Не пощадила погода чернику, клубнику, вишню и другие плодовые деревья и кусты. Однако владелец Ķirši настроен оптимистично: возможно, немного померзла черешня, процентов 20-30%.



В этом году садоводы должны быть особенно внимательны: влажное и теплое время благоприятно для одной из опасных болезней — парши. Павлов свои деревья уже опрыскивает. А вот чтобы защитить сад от заморозков, крестьянин по сути ничего сделать не может.



В прошлом году Павлов собрал около 200 тонн урожая — и на складе еще хранятся прошлогодние яблоки. В 2017-м на такие объемы садовод не рассчитывает — но будет, с чем поехать на рынок, уверен он.