Парламентская Комиссия по долгосрочному развитию предложит правительству передать средние школы в ведение государства, ссылается информационное агентство LETA на сообщение в Twitter главы комиссии Лаймдоты Страуюмы («Единство»). Предложение экс-премьера застало членов комиссии врасплох.

Сообщение Страуюмы появилось после последнего заседания Сейма, на котором депутаты отклонили поправку к закону об образовании. Отвергнутый законопроект предлагал закрепить право Кабинета министров на определение минимально допустимого числа учащихся в 9-12 классах в муниципальных учебных заведениях.



О заявлении Страуюмы члены комиссии узнали постфактум. Зампредседателя комиссии Янис Домбрава (Национальное объединение) сообщил LETA, что идея экс-премьера звучала на заседаниях комиссии. Но он не помнит, что было какое-то голосование. Секретарь комиссии Артис Расманис (Союз «зеленых» и крестьян) также заявил, что ему ничего неизвестно об этом предложении.



В настоящее время самоуправления отвечают за создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных школ, согласовывая своё решение с Министерством образования и науки (МОН) или с соответствующими отраслевыми министерствами и все тем же МОН. Кабинет министров может открывать, реорганизовывать или закрывать только государственные учебные заведения.



Несколько дней назад информационное агентство LETA сообщало, что однопартиец Страуюмы, министр образования Карлис Шадурскис предлагает в каждом микрорайоне оставить одну среднюю школу и несколько основных.



Ранее МОН опубликовал исследование, в котором, в частности, содержалось утверждение, что в средних школах в рижских микрорайонах очень слабое качество образования. Рижская дума категорически не согласилась с этим выводом, заявив о неправильной методике анализа.



В столичном департаменте образования считают, что в рижской средней школе должно быть минимум по два 10-12-х класса на параллели, и в каждом — минимум 25 учеников. Тем, кто не укладывается в эти показатели, нужно продолжать работать как основным школам.