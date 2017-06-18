Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии в прошлом году составляли 91%, в Эстонии - 90%, а в Литве - 80% от среднего уровня по ЕС, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat, пишет rus.db.lv. Между тем, уровень доходов в Латвии составляет 67% от среднего уровня доходов по ЕС. Другими словами, зарабатываем меньше, чем в Европе, но платим - по полной!

Когда Латвия в 2004 году вступала в Европейский союз, то одной из главных целей тогда было выравнивание уровня доходов - хотя бы до среднеевропейского показателя. Для этого и выделялись миллиарды евро из фондов ЕС, чтобы быстрый сократить эту разницу в уровне жизни.



Спустя 14 лет разница действительно снизилась, и сейчас Латвия по уровню доходов занимает пятый наименьший в ЕС показатель. Наш уровень доходов составляет примерно 67% от среднего уровня по ЕС - это данные Eurostat. Такой же показатель в Эстонии - 71%, Литве - 86%.



Теперь смотрим, каковы же наши цены на продукты по сравнению со средними показателями по ЕС. Тут все наоборот: цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии в прошлом году составляли 91%, в Эстонии - 90%, а в Литве - 80%.



То есть только в Литве ситуация в целом является справедливой - уровень доходов сопоставим с уровнем трат. В Латвии же этот разрыв очень велик, то есть люди зарабатывают намного меньше, чем в среднем по ЕС, но платит в магазинах точно такие же деньги за продукты, что и европейские жители.



Эксперты объясняют это тем, что выравнивание уровня доходов - это долгий процесс, тем более, что у Латвии всегда были проблемы с производительностью труда, и это тоже тормозит рост зарплат.