16 июня в Даугавпилсской региональной больнице прошло мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника.

«Почётными грамотами» в области охраны здоровья и социального ухода отмечены заслуги старшего хирурга 1-го хирургического отделения Даугавпилсской региональной больницы Сергея Богомолова, руководителя отделения туберкулёза и лёгочных заболеваний структурного подразделения больницы «Центр туберкулёза и лёгочных заболеваний», фтизиопневмонолога Глафиры Николаевой, радиолога (диагноста), руководителя отделения диагностики и радиологии Гертруды Рутковской, старшей медсестры детского отделения с хирургическими койками Эммы Сенченковой, старшей медсестры 1-го хирургического отделения Валентины Своки, старшей медсестры отделения интенсивной терапии и анестезии Ларисы Титаренко.



Все они награждены за самоотверженную, благородную и высоко профессиональную работу, бескорыстное и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей.