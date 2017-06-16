Как стало известно из (!) телефонной книги Даугавпилсской думы, новым членом правления Даугавпилсского аэропорта стал Николай Ефимов.

Еще до недавнего времени аэропорт возглавляла Лига Лице — рижанка от партии «Единство». Она была утверждена собранием акционеров 9 сентября 2016 года. В какой момент произошла смена членов правления на сегодняшний день неизвестно.



Руководитель отдела маркетинга и общественных отношений Даугавпилсской думы Инесса Андиня сообщила «Нашей», что уточнить с какого времени Даугавпилсский аэропорт возглавил Николай Ефимов не может, так как только сегодня сама узнала об этой новости.



В ближайшее время пресс-служба думы обязалась предоставить информацию, когда была произведена ротация членов правления на предприятии SIA “Daugavpils lidosta”.



Напомним, что ранее при смене руководства Даугавпилсского аэропорта соответствующая информация всегда появлялась на официальном сайте думы. На этот раз уведомить горожан о переменах в правлении аэропорта, на содержание которого уходят деньги налогоплательщиков, руководство думы, вероятно, не сочло нужным.



ОБНОВЛЕНО в 13:50.



Как сообщила Инесса Андиня после просьтбы уточнить информацию, Николай Ефимов был утвержден собранием акционеров SIA “Daugavpils lidosta” в этот вторник - 13 июня. Новый член правления назначен на эту должность временно, до объявления очередного конкурса на свободную вакансию. Николай Ефимов является юристом Даугавпилсской думы.