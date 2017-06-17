1 июня Латгальское региональное управление Государственной полиции объявило фотоконкурс “Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi” («Наши позитивные летние фотомгновения»).

Цель фотоконкурса – пригласить школьников позитивно и безопасно провести лето: привлечь к спортивным, творческим и полезным занятиям, помогать согражданам, заботиться об окружающей среде, задуматься о взаимной толерантности и важности соблюдения правил безопасности. Изображённое на снимке должно показывать пример другим молодым людям и вдохновлять на добрые поступки.



В фотоконкурсе может участвовать любой ученик 5-12 классов, который учится в учреждениях образования, расположенных на территории, подведомственной Латгальскому региональному управлению Государственной полиции. Участникам конкурса следует прислать одну авторскую фотографию на e-pastu: prevencija@latgale.vp.gov.lv с указанием данных о себе и описанием фотографии.

