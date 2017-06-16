15 июня в конференц-зале Даугавпилсской городской думы состоялась встреча, на которой были подведены и проанализированы итоги празднования 742-го дня рождения города.

Руководители самоуправления пригласили представителей государственных, муниципальных учреждений, спонсоров, всех тех, кто во время праздника обеспечивал проведение мероприятий, чистоту и порядок на улицах, в парках и площадях, оберегал наш покой. Присутствующим был представлен видеоотчёт о празднике города. Он длился в течение недели, и несколько мероприятий вошли в число традиционных: второй год концертная программа открывается в микрорайоне Старый Форштадт, а в сквере А.Пумпура работает Семейный парк. Самые масштабные культурные мероприятия прошли в центральной части города.

IV Международный фестиваль военной музыки «Даугавпилс 2017» с участием оркестров из шести стран проходил в нашем городе в рамках празднования 100-летия Латвии, поэтому стал событием государственного значения. Организация праздников такого размаха как Дни города требует от ответственных за его проведение опыта и больших усилий: мало со всеми договориться, надо постоянно контролировать ситуацию и координировать действия участников.

В дни главных торжеств 9,10 и 11 июня правоохранители и работники коммунальных служб трудились в усиленном режиме. Первые оперативно реагировали на проступки изрядно подвыпивших, задерживали зачинщиков беспорядков, пострадавших отправляли в больницу, разыскивали и передавали родителям потерявшихся детей, а вторые собирали мусор, вывозили контейнеры, чистили биотуалеты, чтобы наутро город вновь выглядел опрятным, а оборудование пригодным для дальнейшего использования.

Руководители Даугавпилсской думы поблагодарили участников встречи за хорошую организацию торжеств и напомнили о необходимости изучить все пожелания и предложения, чтобы заблаговременно подготовиться к главному празднику города в следующем году.