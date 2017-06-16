Вчера на приближенном к думе уже прошлого созыва сайте Латгальская партия опубликовала обращение, в котором «предлагает всем лидерам партий отказаться от претензий на пост мэра». Осознав, что после подписания коалиционного договора между лидерами списков партий-победителей Элксниньшем и Эйгимом, Латгальская партия осталась за бортом, Янис Лачплесис решил воззвать к совести и справедливости.

Отбросив высокопарность послания, в сухом остатке можно вычитать следующее: Латгальская партия любыми возможными способами так желает снова оказаться во власти, что готова даже пожертвовать постом мэра, лишь бы быть в коалиции. Главным аргументом партии Яниса Лачплесиса является факт количественной победы на выборах в самоуправление, а значит, оставлять в оппозиции большую часть голосов избирателей никак нельзя. (прим.ред — разница Латгальской партии и Согласия на выборах 3 июня составила 100 голосов).



Только вот, авторы воззвания забыли, как поступали в таких случаях еще совсем недавно... Но история политической жизни помнит все.



Например, то, что идейный партнер "Латгальской партии" - "Единство" - очень успешно после минувших выборов в Сейм оставила в оппозиции безусловного лидера выборов — партию "Согласие". Точно по такому же принципу развернулись события на выборах в самоуправления в 2013 году.



4 года назад в Даугавпилсе победителем муниципальных выборов стала также партия "Согласие". В количественном выражении они набрали большее количество голосов избирателей, тем не менее, тогда это не помешало "Латгальской партии" залезть во власть и усадить в кресло мэра Яниса Лачплесиса, а затем и вовсе "выжать" "Согласие" из думской коалиции.



А еще чуть раньше, на выборах 2009 года, на муниципальных выборах победила партия Рихарда Эйгима, набрав 29,83% голосов избирателей. Янис Лачплесис шел четвертым номером в списке Риты Строде, но набрав наибольшее количество минусов, переместился на пятое место. И только лишь благодаря популярности партии, случайно «проскочил» в думу. Но спустя недолгое время, вдруг, этот «случайный» человек в результате «дворцового переворота» сверг безоговорочного лидера Рихарда Эйгима с поста мэра и занял его место. По факту политической коррупции теперь против Яниса Лачплесиса ведется уголовное дело, свидетели дают показания, и теплится надежда на то, что в рамках расследования будут найдены ответы на вопросы о хладнокровном убийстве вице-мэра Григория Немцова.



Не странно ли, что все эти исторические факты руководитель Латгальской партии Янис Лачплесис запамятовал? Всегда идя к власти любой ценой, не гнушаясь никакими методами, сегодня Янис Лачплесис вдруг воззвал к совести... и всего лишь — оставшись в оппозиции, что, заметим, совсем не мешает работать на благо горожан. И «Согласие» это неоднократно наглядно продемонстрировало.