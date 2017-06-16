Большинство опрошенных обществом за открытость Delna предпринимателей, которые участвовали в муниципальных тендерах, сталкивались с конфликтом интересов, теневой экономикой и признаками коррупции. Такие выводы аналитики сделали на основании более 30 интервью с фирмами.

Янис Волбертс, директор Delna, отметил, что самоуправлениям стоило бы научить работников лучше готовить документы для тендеров. При оценке предложения важно обратить внимание не только на главную компанию, но и на субподрядчиков, которых она нанимает.



«В общем, ситуация достаточно печальная, и даже кажется, что в самоуправлениях проявление теневой экономики и коррупции, конфликта интересов еще выше, чем мы это видим, исследуя показатели государства в целом», — признал Волбертс.



«Ничего нового, конечно, не сказали: от самих предприятий и самих отраслей должно приходить решение, пока это всем не усложнили неадекватно большими проверками Службы госдоходов и тому подобным. Поэтому одно, что и мы, и финны советуем и пытаемся активизировать: то, что порядочные предприятия знают о других компаниях, выигрывающих конкурсы, потому что они предлагают более низкую цену, которая получена не от их предложения по существу, но, например, за счет неуплаты налогов и других незаконных способов снизить цену. Тогда информирование, или сообщение о нарушениях — одна из самых главных вещей», — указал Волбертс.