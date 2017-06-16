Для того чтобы жители многоквартирных домов Даугавпилса могли в среднем на 50% сократить потребление теплоэнергии и одновременно повысить стоимость своей собственности, Финансовое учреждение развития ALTUM приглашает подавать заявки на участие в программе государственной поддержки по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. В ее рамках до 2022 года половину суммы, которая необходима для обновления дома, можно получить в виде гранта или дарения из средств фондов Европейского союза.

"Несмотря на достаточно высокий потенциал, в настоящее время из Даугавпилса поступили всего две заявки на участие в программе повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Поэтому призываю жителей города быть решительнее в вопросах обновления своих домов по ряду причин. Во-первых, это ваш шанс улучшить условия своей жизни, сделав их намного комфортабельнее. Во-вторых, средства фондов ЕС, с помощью которых можно покрыть половину расходов на строительство, для этих целей, возможно, будут доступны еще всего пять неполных лет, поэтому стоит поторопиться", - подчеркивает Ингус Салминьш, руководитель департамента программ энергоэффективности ALTUM.





В настоящее время явным лидером по числу полученных для участия в программе энергоэффективности заявок является Лиепая - отсюда поступило уже 25 заявок. Одновременно в мае в Лиепае начались работы по ремонту первого дома на улице Витолу, 27/33, жители которого получили для повышения энергоэффективности от ALTUM грант на сумму более чем 148 000 евро, который финансируется из фондов Европейского союза.

В целом в этом году для мер по содействию энергоэффективности многоквартирных домов ALTUM в виде грантов или дарений планирует выделить около 12 миллионов евро. В свою очередь реновационные работы в этом году могут начаться примерно в 60 многоквартирных домах по всей Латвии, и потребление тепловой энергии после завершения работ в них сократится в среднем на 50% в год.

Как сообщалось ранее, для улучшения технического состояния и энергоэффективности многоквартирных домов с сентября 2016 года в Латвии действует программа государственной поддержки по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Программа осуществляется на финансирование из структурных фондов Европейского союза, которое до 2022 года будет доступно в объеме 166 млн евро, а с привлечением банковского финансирования достигнет 300 млн евро. В рамках программы по всей Латвии в течение пяти лет планируется обновить более 1000 многоквартирных домов. До 50% затрат, которые необходимы для работ по повышению энергоэффективности домов, вместо жителей будут покрыты из средств Европейского союза. Остальные средства можно получить в виде банковского кредита, при этом владельцам жилья не нужно оформлять свои квартиры в залог.

Более подробная информация о программе государственной поддержки по повышению энергоэффективности домов доступна здесь: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/.



Об ALTUM

Финансовое учреждение развития ALTUM - государственное общество капитала, которое при помощи финансовых инструментов государственной поддержки оказывает поддержку определенным целевым группам в виде финансовых инструментов (ссуды, гарантии, вложения в фонды венчурного капитала и др.) в рамках конкретных программ, дополняя эту деятельность нефинансовой поддержкой (консультации, менторство), а также выполняет другие делегированные государством функции.