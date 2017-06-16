15 июня в Даугавпилсской краевой думе состоялось заседание думы нового созыва. Из 17 избранный депутатов новыми людьми оказались лишь пятеро, остальные были депутатами и в предыдущие 4 года.

Председателем краевой думы единогласно была избрана Янина Ялинска, занимавшая эту должность и три срока до этого. Первым заместителем председателя стал Арвид Куцинс, вторым - Айвар Ращевский.



Новое старое руководство краевой думы поблагодарило всех за доверие и пообщало работать на благо жителей края.