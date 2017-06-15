Вечером 23 июня горожан и гостей Даугавпилса приглашаем вместе встретить праздник Лиго на Стропской эстраде.

С 20:30 здесь начнётся вереница концертов, которые откроет профессиональный оркестр духовых инструментов Даугавпилсского центра латышской культуры (дирижёр Арнольд Гринберт). В 21:00 концертную программу продолжит дуэт “Brāļi Puncuļi”, а в 22:00 выступит группа “Apvedceļš”.



Кульминацией мероприятий станет зажжение в 23:00 большого Янова костра, и до 2:00 продлится ночная дискотека с DJ Will Roland.



С 20:00 начнёт свою работу праздничный базарчик.



Вход на мероприятие бесплатный.