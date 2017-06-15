В ночь на 13 июня пограничники задержали в Даугавпилсском крае группу из пяти человек, которые переносили 120 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Как отмечают в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), контрабандистов задержали в результате длительной оперативной работы. В волости Салиенас примерно в 450 метрах от границы задержали трех граждан Латвии, которые в черных пакетах переносили тюки с сигаретами. Во время задержания один не подчинился требованиям пограничников, поэтому работникам ГПС пришлось применить физическую силу, служебную собаку и наручники.



В скором времени недалеко от места задержания пограничники поймали еще двоих контрабандистов. Всего изъято 120 000 сигарет "Премьер" и "Премьер 7". В отношении латвийцев 1978, 1982, 1983, 1984 и 1992 гр. начат уголовный процесс.