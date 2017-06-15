15 июня в 17:30 во дворе литовского общества (ул.Театра,8) пройдёт мастер-класс по плетению венков. Во время занятий будет возможность научиться плести Янов венок и делать букеты. Мастер-класс организует общество “Atmiņu lāde” в сотрудничестве с Латышским домом. Приглашаем всех заинтересованных.

22 июня с 9:00 до 14:00 на площади возле церкви Св.Петра (сквер напротив автостоянки) откроется зелёный рынок, где можно будет приобрести Яновы венки и другие полезные к празднику вещи.

23 июня с 9:00 до 14:00 зелёный рынок будет работать в Даугавпилсской крепости. Посетители смогут послушать народные мелодии и приобрести праздничные атрибуты.