Ситуация со школами в поселках нашего региона, да и по всей Латвии тоже, давно уже оставляет желать лучшего. И дело вовсе не в нехватке средств, а в отсутствии необходимого количества детей.



На данный момент еще действуют правила, согласно которым 10-ый класс в школе можно открыть, если есть 10 или более детей, а также чтобы в классах с 10 по 12-ый в общем училось 27 детей. Однако уже с 1 сентября 2018 года вступят в силу новые правила, предусматривающие нижний порог для открытия 10-го класса - 12 учеников, или 32 ученика в 10,11,12-ом классе. Для многих сельских школ это окажется приговором - из-за нехватки учеников они окажутся под угрозой закрытия.



В Даугавпилсском крае из 5-ти школ в трех ситуация в этом плане очень сложная, рассказала бывшая руководитель Управления образования Ирена Булаша. Средним школам негде взять учеников, когда девятые классы заканчивает мало детей. Будущее, по ее словам, выглядит пессимистично, т.к. каждый год в первые классы во все школы края идут от 100 до 120 детей. Ежегодно ( такая тенденция наблюдается уже 8-ой год подряд) количество учеников уменьшается на 70-80 человек, а это одна сельская школа. Если по отношению к школам Латгалии не будут применены какие-то другие условия, придется их реорганизовать. Другого решения нет. В итоге сельские средние школы перестанут существовать, а обучение будет доступно только в больших городах.