Двое молодых даугавпилчан - фотограф Санта Суханова и Вент Кристофер Лиетавиетис сняли клип на песню легендарной группы Depeche Mode - "Waiting for the night", чем привлекли внимание участников группы. Клип был размещен на официальном профиле группы в социальной сети Facebook.

8 февраля этого года Depeche Mode объявили конкурс, в рамках которого 365 фанатов группы ежедневно на протяжении года имеют возможность публиковать собственноручно изготовленные материалы на официальной странице группы. Из тысяч претендентов ребята из Даугавпилса попали в число 365-ти счастливчиков, которым предоставилась такая уникальная возможность.Санта Суханова - студентка третьего курса школы Saules постигает профессию фотографа. Одним из заданий в учебном году было изготовление клипа Stop-motion. В качестве модели для клипа она пригласила своего друга Вента Кристовера."Санта попросила меня стать моделью для этого проекта. Я согласился, так как принимаю участие в подобных проектах не впервые. Узнав об объявленном группой Depeche Mode конкурсе, мы приняли решение снять видео на песню "Waiting for the Night", - рассказывает Вент.Под наш клип был выделен 83-ий день - 8 июня - и после его публикации видео получило огромный отклик от фанатов со всего мира, - рассказывает один из авторов клипа.В социальной сети Facebook в официальном профиле группы Depeche Mode более 7 миллионов подписчиков. В первые день, когда клип даугавпилчан был опубликован, его посмотрели более 6 тысяч подписчиков.Подобный успех еще раз подтверждает тот факт, что в Даугавпилсе огромное количество творческой молодежи, способной реализовывать свои идеи и достигать свои цели.