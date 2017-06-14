В будущем пассажирские железнодорожные перевозки в Резекне и Даугавпилс могут выполнять поезда с двухэтажными вагонами, заявил председатель правления Pasažieru vilciens Андрис Лубанс.

"После 2024 года нам нужно быть готовыми заменить дизельные поезда не просто на новые дизельные поезда, а на современные поезда дальнего следования, которые будут ходить на электрической тяге в Даугавпилс и Резекне и будут отличаться от 32 пригородных поездов [которые предусматривается приобрести в ходе готовящейся сейчас закупочной процедуры]", - пояснил глава предприятия.



По его словам, имеются существенные технические различия между поездами дальнего следования и поездами для более коротких маршрутов. "Речь идет об уровне комфорта, посадке в вагон. Сейчас мы закупаем 32 поезда и считаем, что это такой трамвай для Рижского района для занимающих не больше часа поездок по Рижской агломерации. Поэтому нам нужны вместительные поезда с широкими дверями, чтобы посадка и высадка пассажиров была максимально быстрой, потому что у нас остановки каждые три километра. На маршруте в Даугавпилс и Резекне поездка длится два с половиной или три часа. Нужны более комфортабельные сиденья, не требуется такое большое ускорение, как пригородной зоне, вероятно, можно говорить о двухэтажных поездах. Поезда, которые мы хотим видеть на маршрутах в Айзкраукле, Тукумс и Елгаву, полностью отличаются от тех, которые будут ходить в Резекне и Даугавпилс", - рассказал Лубанс.