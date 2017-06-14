15 июня на рассмотрение финансового комитета Даугавпилсской думы вынесен вопрос о взятии займа в Госкассе в размере 510 332 евро для разработки технической документации и выполнения строительных работ в зданиях городских учебных заведений.

На разработку технической документации планируется потратить 4 885 евро. Займ должен быть погашен в течение 5 лет. Сумма займа на ремонтные работы составит 505 447 евро со сроком возврата - 20 лет.



Кредит дума планирует взять уже в этом году, а начать возврат средств с 2019 года.



Всего в рамках занятых средств планируется провести ремонтные работы в восьми учебных заведениях, в частности:

1. Детско-юношеский центр "Jaunība", ул.Шаура, 21А - обновление фасада - 17 544,49 и обновление внутренних инженерных коммуникаций и помещений - 29 644,49 евро.



2. Даугавпилсская средняя школа Nr.10 - перепланировка и строительство туалета - 10 881,28 евро.



3. Даугавпилсская средняя школа Nr.3 - перепланировка помещений, изменение расположения инженерных сетей для организации туалета с возможностью использования для колясочников - 17 343,06 евро.



4. Дошкольное учреждение Nr. 12 - обновление помещения кухни, а также обновление системы водоснабжения, канализации и инженерных коммуникаций - 13 782,53 евро. Также планируется ремонт лестничной клетки - 16 707,93 евро.



5. Даугавпилсская средняя школа "Centra" - ремонтные работы - 31 836,82 евро. Помимо этого в школе будет обновлен гардероб - 79 040,64 евро.



6. Основная школа "Vienības" - обновление фасада - 44 157,32 евро.



7. Даугавпилсская средняя школа Nr.6 - установка автоматической системы пожарной безопасности - 98 615,00 евро.



8. Даугавпилсская средняя школа Nr.16 - обновление кухонного блока и инженерных коммуникаций в нем - 150 778,28 евро.



Процентная ставка Госкассы для долгосрочных кредитов составляет 0,25% в год. Таким образом, сумма, которую городская дума должна будет вернуть, составляет 524 308 евро.



Окончательное решение о взятии займа будет принято на последнем заседании думы.



В случае, если депутаты уходящего созыва думы утвердят решение о взятии займа, общая сумма кредитных обязательств Даугавпилса составит 62 529 180 евро.