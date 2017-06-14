В 90-е населению рисовали «картинки», что, уничтожив промышленность, далее будем жить в экологически и национально чистой стране — за счет молочка и маслица, как до войны, когда на самом деле производство масла на душу населения в стране было в четыре раза меньше, чем, например, в Дании. Об этом рассказывает публицист Владимир Борисович Шилин.
Вот Дания — в которой на самом деле существовали все те же направления и отрасли народного хозяйства, практически в тех же объемах, которые были в конце 80-х в Латвии, — живет и процветает.
Несколько цифр:
Несколько цифр:
1989 год
Латвия — население 2,7 млн чел., Дания — 5,14 млн чел.
Площадь Латвии — 63 тыс км2, Дании — 43 тыс км2.
Занятых в производстве: в Латвии — 391 тыс чел., в Дании — 480 тыс чел.
2016 год
Население в Латвии — 1,9 млн чел. (уменьшение на 30%), в Дании — 5,75 млн чел. (увеличение на 12%).
Сейчас ВВП Дании в десять раз выше, чем ВВП Латвии.
Как же при почти равном старте в начале 90-х годов Дании удалось добиться столь разительных результатов — по сравнению с деградировавшей все это время Латвией?
До 1945 года основной экспортной продукцией Дании были сельхозпродукты: масло, сыр, яйца, мясо, бекон. Но затем начала развиваться промышленность страны, и к 90-м годам экспортными товарами стали суда, приборы, машины различного назначения, продукция пищевой, химической, целюлозобумажной промышленности, которые стали занимать почти половину датского экспорта.
Из-за кризисных явлений в мировой экономике 80-х и начале 90-х, а также в связи с распадом СССР, нарушением многих экономических связей, в Европе произошел спад производства, что сказалось и на датской экономике.
Но выстоять и не утратить свои высокие позиции датчанам помог высокий уровень квалификации рабочей силы, который базировался и продолжает базироваться на высоком профессионализме работников во всех сферах их деятельности, а также благодаря широкому развитию НИОКР на большинстве предприятий.
Даже при численности работающих на фирме от 100 до 500 человек такие подразделения имеются. Более того, существуют и правительственные инвестиции в эту деятельность для многих из них. Направляет эту работу в стране Агентство по инновациям при Министерстве науки и образования.
Дания находится на шестом месте в мире по затратам на НИОКР на душу населения.
Значительные средства выделяются на обучение в высших и средних специальных учреждениях, а также на переподготовку специалистов по ведущим направлениям развития технического прогресса.
Иными словами, вся та система, которая имела место в Латвии советского периода, была и в Дании.
В последней она продолжала и продолжает успешно функционировать. В Латвии же она была полностью демонтирована «креативными» националистическими правительствами, чтобы избавиться от русского населения.
Избавиться не удалось. Отказаться от всего того, что они своим трудом сделали здесь, включая и бытовые условия собственной жизни, решились немногие.
Результат налицо — одно их последних мест в ЕС по численности населения, живущего за чертой бедности.
А ведь еще в 90-е от ведущих мировых фирм, которые знали о высоком профессиональном уровне латвийских кадров (например, от «Сименса») поступали предложения заменить оборудование и приступить к выпуску новой продукции. Подготовки новых специалистов не требовалось, они были на месте в избытке, а платить им можно было значительно меньше, чем в Европе.
Но замудренные тримдой правители не пошли ни на какие подобные предложения. И большая часть русского населения страны, оказавшись не у дел, повисла тяжелым грузом на разрушавшейся экономике.
А теперь профессиональный уровень рабочей силы Латвии годится в основном только для выполнения подсобных работ в развитых странах ЕС.
События 90-х в Латвии должны были привести к избавлению от нелатышей, которые здесь появились после войны — и после восстановления, с их основным участием, разрушенного войной хозяйства превратили страну сначала в полигон для получения технических знаний (первоначально в основном на русском языке). А затем на базе этих знаний и направленного сюда оборудования были созданы условия и для обучения в политехническом институте и на латышском языке.
К сожалению приходится признать, что перспектив у Латвии уже не будет. Часто приходится слышать, что страна рано или поздно может войти в состав РФ — и Россия снова, как два раза в истории последних двух веков, вытащит Латвию из трясины, в которую ее затащили правители. Но это далеко не так.
Владимир Шилин
Просто очередные влажные фантазии русофила о том, как Мазер Раша вся такая крутая придет и всех спасет. Особенно отлично в 1939-м спасли одну из самых динамичных экономик межвоенной Европы. До сих пор в ноги кланяемся в благодарность за ГУЛАГ. А что же до самой России, все эти понты были еще более менее понятны в эпоху сверхприбылей от углеводородов (сообщают цифру в 3.5 триллиона !!! долларов дохода), когда денег было настолько много, что какие-то части даже можно было пустить на социалку и развитие, не только на вывоз в оффшоры и мегапроекты типа Зенит-Арены (который тоже вывезен в оффшоры). Сейчас же, когда рынок нефти, мягко говоря, в Ж, туда же отправляются и все гопнические понты Мировой Сверхдержавы (с экономикой одного уровня с Испанией, то есть одна провинция Китая или один штат США, ага).
А этот бред про "плановую экономику" уже давно устарел...Тормозишь, чувак...
ВСЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ СТРАНЫ ПЛАНИРУЮТ СВОЮ ЭКОНОМИКУ, как и рассматривают перспективы своей страны на 20, 30 и прочие 50 лет. Только дуболомы живут одним днем.
Кстати в Китае плановая экономика.
Не хотите посоревноваться ?