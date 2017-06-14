Кому может навредить фотосъёмка? Некоторое время назад полиция на одном из муниципальных пляжей в Риге задержала мужчину, который фотографировал загорающих женщин. В социальных сетях этот случай вызвал немало вопросов — что можно и что нельзя фотографировать в общественных местах, сообщает LTV7.

У закона на этот вопрос есть несколько ответов. Если представители СМИ могут вести съёмку даже здесь, на пляже, то рядовому латвийцу стоит тщательно смотреть, что попадает в объектив его камеры.



"Пример очень простой, берём любой предмет, например, ноутбук. С одной стороны, он может стоять на столе, физически его может тронуть любой, это значит, что каждый может его брать? То есть не всегда физическая возможность что-то получить означает юридическую возможность", - объяснил присяжный адвокат Агрис Битанс.



Часто встречается заблуждение, что в общественном месте фотографировать и вести видеосъемку можно и при этом неважно — кто попадает в кадр, и согласен ли человек, чтобы его снимали. На самом деле человека без его разрешения снимать нельзя. За исключением ряда случаев. Так представителям СМИ, освещающим новостное событие, съемка общего плана разрешена, но при этом снимать отдельного человека можно только с его согласия. Снимать можно на массовых мероприятиях, и если человек попал в кадр, скорее всего он не сможет предъявить к фотографу претензии, так как массовые мероприятия и так предполагают фото- и видеосъемку. Однако, если человек просто шел мимо и попал объектив камеры — это может быть расценено как нарушение прав его прав.



"Мы к этому еще не привыкли. Для нас пока не поставят забор, значит это можно делать. Но надо понять, что наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Вот эти границы не очень легко понять. Нам надо образовывать друг друга", - объяснил Битанс.



В Латвии пока что было мало судебных процессов о нарушении прав на собственное изображение, поэтому в обществе нет единого мнения на эту тему, да и сам закон может быть трактован по-разному. Впрочем, по словам юристов — несмотря на то, что снимать человека без разрешения нельзя, засудить фотографа удастся вряд ли — пока он не опубликует фото. Так говорят и в полиции. Некоторое время назад на пляже в Болдерае стражи порядка задержали мужчину, который спрятался в кустах и фотографировал загорающих топлесс женщин. Никакого наказания он не понёс, так как удалил фотографии в присутствии полиции.



А вот снимать детей разрешено только с разрешения их родителей, так как они сами еще не в состоянии отвечать за свою безопасность.