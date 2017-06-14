С начала года число безработных в возрасте 15-29 лет в Латвии сократилось на 13%, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

Больше всего уменьшилась безработица в Курземе и Видземе - соответственно на 21% и на 19%. В Земгале она снизилась на 14%, в Риге - на 11%, в Латгале - на 8%.





Большой вклад в содействие молодежной занятости вносят филиалы ГАЗ, работодатели, неправительственные организации, самоуправления и молодежные центры, предлагающие различные возможности трудоустройства и мероприятия по повышению конкурентоспособности молодежи в краях Латвии. Одним из способствующих занятости молодежи проектов является проект "Молодежная гарантия".



По данным ГАЗ, в 2013 году в Латвии было 93 321 безработных, в том числе 20% - в возрасте 15-29 лет. За последние четыре года число молодых безработных в Латвии сократилось на 31%. В Риге молодежная безработица снизилась на 24%, в Видземе - на 39%, в Курземе - на 38%, в Земгале - на 33%, в Латгале - на 31%.