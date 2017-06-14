Первое заседание Даугавпилсской думы, на которой планируется избрать нового главу городской администрации, намечено на 26 июня, сообщает LETA. Скорее всего, коалицию образуют "Согласие" и "Наша партия". Нынешний мэр Даугавпилса Янис Лачплечис (Латгальская партия) с большой долей вероятности будет смещен с должности.

На пост мэра города может быть выдвинут лидер списка "Согласия" Андрей Элксниньш, потому что "Согласие" на выборах получило больше голосов, чем "Наша партия". Эйгимсу может достаться пост вице-мэра.



Элксниньш подтвердил агентству LETA, что такая договоренность между "Согласием" и "Нашей партией" имеется, потому что обе партии объединяют похожие программы и желание долговременно и стабильно работать в команде.





"Мы договорились о том, что наши программы совпадают, и мы можем обеспечить стабильную и долговременную совместную работу в интересах жителей Даугавпилса, в том числе дать оценку когенерационным схемам в муниципальном предприятии "Даугавпилс силтумтикли", договорам по утилизации мусора, за который жители переплачивают, и работе предыдущей думы", — сказал Элксниньш.



Как сообщалось, по итогам выборов в Даугавпилсскую думу прошли всего три партии. С минимальным перевесом в городе победила Латгальская партия, которая получила на 113 голосов больше, чем "Согласие".



За Латгальскую партию проголосовали 28,57% жителей города, за "Согласие" — 28,16%.



Также в Даугавпилсскую дому прошла "Наша партия" Рихарда Эйгимса, за которую свои голоса отдали 19,34% избирателей.



В Даугавпилсской думе 15 депутатских мест: шесть мандатов получила Латгальская партия, пять — "Согласие", четыре — "Наша партия".