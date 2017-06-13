Во вторник, 13 июня, правительство одобрило поправки к Закону о защите прав потребителей, согласно которым продавцам, которые неверно определили вес, объем, цену товара или услуги, грозит денежный штраф в размере от 30 до 700 евро.

Как сообщает LETA, также поправки предусматривают денежные штрафы от 210 до 4300 евро тем предприятиям, которые оформят клиенту кредит в период с 11 часов вечера до 7 часов утра. Еще одним нововведением является штраф в размере 210 евро за ведение торговли в неположенном месте — например, на улице — или за нарушение условий торговли на рынке.