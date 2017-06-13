Вчера на железнодорожном пункте пограничного контроля в Зилупе были задержаны пять прибывших пассажирским поездом из Москвы граждан Таиланда с поддельными французскими военными идентификационными картами, сообщили агентству ЛЕТА в Госпогранохране.

Поскольку совершенное ими правонарушение не причинило такого ущерба, чтобы присудить за него уголовное наказание, уголовный процесс об использовании поддельных документов в отношении задержанных начат не был.



Задержанные привлечены к административной ответственности и возвращены в страну, из которой прибыли в Латвию.