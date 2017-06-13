Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ) ввело на всей территории страны, за исключением Риги и окрестностей желтый, повышенный уровень опасности из-за непрекращающихся ливней. Ожидается, что в некоторых местах может выпасть до 15 мм осадков.

Как сообщает ЛЦСГМ, сегодня во всей территории Латвии ожидаются дожди. Местами сильные. Возможны грозы. Температура воздуха не превысит +17 градусов.



Желтый уровень опасности является вторым из четырех ступеней. Он предупреждает о том, что погодные условия еще не опасные, но надо быть внимательными, находясь на улице и не подвергать себя риску.