Каникулы — время, радостное для детей и родителей. Лето — время отдыха на природе, на пляже. Погода пока не позволяет полноценно насладиться пляжным сезоном. Однако уже сейчас нужно помнить правила безопасного поведения на воде и берегу, рассказали специалисты-спасатели.

Если дети не умеют плавать, лучше всего использовать вспомогательные средства — жилеты и надувные нарукавники, которые будут поддерживать детей на воде. За детьми, которые умеют плавать, все равно нужно внимательно следить, так как они могут не рассчитать свои силы и, заплыв подальше, вернуться к берегу уже не смогут. И это относится не только к детям, напоминают в спасательной службе:



«Когда тонет человек, опасность в том, что ему грозит захват со стороны утопающего. Если вы — не мастер спорта по плаванию, у вас под рукой нет какого-то предмета, чтобы подкинуть этому человеку, который, как вы видите, тонет — то лучше всего вызывать спасателей по единому телефону 112. Конкретно указав место, где вы находитесь.



В стрессовой ситуации отдыхающие часто ошибаются с местом своего отдыха, и спасатели часто приезжают не на тот пляж и не на то место. Теряется время, следовательно, и шансы на спасение утопающих уменьшаются. Поэтому спасатели рекомендуют использовать официальные пляжи, на которых оборудованы спасательные пункты.



Нельзя сломя голову бежать в воду! Нужно заходить постепенно, чтобы привыкнуть к температуре воды. Тем, кто отправляется поплавать, следует предупредить людей на берегу, чтобы присмотрели за вами.



Нужно помнить и о других мерах безопасности. Следить за направлением ветра — и в случае, если надувные матрасы или игрушки унесло ветром в море, спасатели запрещают за ними плыть. Лучше обратиться к тем же спасателям, и тогда они на лодке доставят их на берег. ГПСС также напоминает, что установлены крупные штрафы для любителей нырять с мостов. Закон запрещает такой экстремальный вид отдыха! Нельзя забывать и о злоупотреблении алкоголем. Распитие алкогольных напитков на пляже — одна из главных причин смертности и несчастных случаев на воде.