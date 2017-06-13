Летнее солнцестояние - это время, когда с давних пор человек торжествует и радуется. Это время, когда лучше всего ощущаешь любовь земли, её энергию и силу небес.

Центр латышской культуры приглашает провести предлигование 21 июня в 20:00 вместе с танцевальным ансамблем “Laismeņa”, танцевальным коллективом среднего поколения “Saime” и танцевальными коллективом сеньоров “Atbalss”.

Художественные руководители концерта – Диана Солдане, Вилма Тарауде и Иварс Мироновс.