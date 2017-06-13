Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления приглашает принять участие ремесленников и домашних производителей в 3-м Даугавпилсском международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812».

Фестиваль будет проходить 15 и 16 июля в Даугавпилсской крепости. Главной задачей фестиваля является популяризация исторического облика Даугавпилсской крепости и города в целом. Кроме того, мероприятие направлено на сохранение культуры и традиций клубов исторической реконструкции и развитие туристической и предпринимательской деятельности Даугавпилса.

В рамках фестиваля планируется обеспечить ремесленникам 19 мест торговли, домашним производителям – 22 места, торговцам пищевыми продуктами – 20 мест. Предпочтение будет отдано ремесленникам и торговцам из Даугавпилса и Даугавпилсского района. Заявки можно присылать по электронному адресу cietoksnis@daugavpils.lv до 27 июня. Бланк заявления можно найти в приложении.